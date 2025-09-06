De peilers van Ipsos I&O onderzochten deze keer in opdracht van advocatenkantoor Pels Rijcken, bekend van internet, hoezeer Het Volk (1047 deelnemers) 'maatschappelijke rechtszaken', de rechtsstaat in het algemeen en de justitiële instellingen als rechters en politie specifiek nou steunt. Om positief te beginnen: 61% heeft vertrouwen in een goed functionerende rechtsstaat en de afzonderlijke justitiële instellingen genieten zelfs nog veel meer vertrouwen. Zo heeft maar liefst 80% vertrouwen in de politie, 76% in rechters en het OM raakt toch wat achter met maar 66%.

Dan de kern van het onderzoek: in welke mate steunen mensen de gang naar de rechter van maatschappelijke organisaties tegen de overheid, om bijvoorbeeld klimaatbeleid af te dwingen. Nou, de Vollenbroekmeter staat op 45%, wat betekent dat bijna de helft het goed vindt dat organisaties en burgers dergelijke rechtszaken kunnen aanspannen tegen de overheid. Maar nu komt het! De steun voor dergelijke rechtszaken is groter bij mensen die al veel vertrouwen hebben in de rechtsstaat. En mensen die zich in een dikastocratie wanen krijgen juist veel minder vertrouwen door bijvoorbeeld de klimaatzaak van Urgenda. En dan is de steun ook nog eens afhankelijk van het doel van de rechtszaak. Zo bleek uit het onderzoek dat er meer steun bestaat voor boerenrechtszaken (67%) dan voor milieuzaken (55%). Zouden mensen zich in hun oordeel dan toch door hun eigen mening laten leiden? GOH!

Voor nu lijkt het over het algemeen dus best aardig te zitten met het vertrouwen in de rechtsstaat en zijn instituties. Was dat hele huilie huilie-stuk van rechters, advocaten en OM gewoon helemaal nergens voor nodig. Sterker, misschien was het vertrouwen nog wel veel hoger geweest als de befdragers wat meer vertrouwen hadden in het Nederlandse volk, in plaats van een jankverhaal over ze uit te storten. 'Heb een beetje vertrouwen in elkaar', wijlen Eberhard van Amsterdam had het ons zomaar kunnen toevertrouwen In ieder geval kan de magistratuur met dit onderzoek in de hand komende dagen alle zorgen loslaten, een pilsje pakken en zich als Gewone Mensen gedragen op de Volendammer kermis of tijdens De Week van de Rechtsstaat.