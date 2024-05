Ja sorry zijn we weer, maar dit moet even

Ziet u dit fragmentje hierboven? Dat is afkomstig uit het boek 'Leuker kunnen we het niet maken' van Renske Leijten over toeslagenadvocaat Eva González Pérez, dat u moet lezen. Wat langere context van dit fragment na de breek, maar we besteden er toch nog even aandacht aan omdat het zo veel zegt over dat schandaal, en over de Raad van State, u weet wel, die club die altijd zo fel waarschuwt tegen gevaren voor de rechtsstaat.

Aan het woord is dus mevrouw 'Terschelling' (die eigenlijk geen Terschelling heet, maar een achternaam heeft waardoor je voor onze Belastingdienst automatisch verdacht bent), een slachtoffer van het toeslagenschandaal. Mevrouw Terschelling had al honderden keren de wc's van de Raad van State schoongemaakt. En mevrouw Terschelling moest dus opnieuw bij de Raad van State zijn, omdat je daar moet zijn, als je je recht wilt halen omdat je jarenlang kapot bent gemaakt door onze overheid.

Maar bij de Raad van State was iets geks aan de hand. Daar zat namelijk een rechter die jarenlang had gewerkt voor Pels Rijcken, het advocatenkantoor dat namens de Staat loog in toeslagenzaken. En die rechter organiseerde nog steeds samen 'praktijkdagen bestuursrecht' inclusief borrel, met oud-collega's van Pels Rijcken. Dat is het kantoor van de landadvocaat, waar je altijd tegen moet procederen, als je je recht wilt halen omdat je jarenlang kapot bent gemaakt door onze overheid.

Dus Eva González Pérez wraakte de rechter, want zulke onderlingen banden tussen rechter en advocatenkantoor passen meer bij shithole countries waar de rechtsstaat onder druk staat zoals Polen en Hongarije en Botswana en Uganda. Maar wat denk u? Die rechter van de Raad van State kon gewoon blijven zitten volgens de raad van State, blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. De meeste rechters deugen! Mevrouw Terschelling kreeg trouwens wel gelijk maar dat is vooral omdat ze zo ontzettend gelijk hád.

Nu kunt u misschien denken, wat zeuren jullie nou GeenStijl? Die rechter is al lang met pensioen! Dus is er is helemaal geen gevaar meer voor innige banden tussen Pels Rijcken en de Raad van State. Nou ja, je hebt deze staatsraad, maar die was alleen advocaat, maar geen partner. En okee, je hebt nog deze staatsraad en deze staatsraad, die waren dan misschien wel partner, maar die werken bij de afdeling advisering, niet bij de afdeling bestuursrechtspraak. En okee, deze ex-partner van Pels Rijcken werkt daar wel. En deze ex-partner ook. En deze ex-partner ook. Maar wat is daar nou erg aan? De kant van de Overheid is immers altijd de kant van Het Goede en het is helemaal geen probleem dat bestuursrechters in Nederland automatisch altijd de overheid geloven.

Nou ja. Behalve als dat dus wel een probleem is. En behalve als de overheid glashard liegt. En behalve als de kant van de overheid helemaal niet De Goede Kant is. Of als de Raad van State juristen intimideert die wijzen op de fouten die de Raad van State jarenlang gemaakt heeft in de toeslagenaffaire.

Hopelijk zijn de wc's op de Kneuterdijk nog altijd stralend schoon. Hopelijk glanzen de spiegels op de Kneuterdijk als de opvolger van Bart Jan Ettekoven zichzelf daarin even diep aankijkt. En hopelijk gaat de Raad van State snel kapot.

Langer fragment uit 'Leuker kunnen we het niet maken' na de breek.