En met moskeemeneren bedoelen we moskeemeneren (m), niet (v/x), want die zijn er dus niet ivm mogen er helegaar niet zijn. Hoe dan ook, vergaderingsorganisatie K9 is een verbond tussen allerlei moskeeën en die mensen zijn helemaal over hun theewater omdat de grondrechten van moslims 'ernstig en structureel' onder druk zouden staan. Zo werd in een undercover operatie in Veenendaal de radicalisering onder de islamitische gemeenschap aldaar onderzocht door "onderzoeksbureau Nuance door Training en Advies" en dat vond de Raad van State dan weer heel stom. Is natuurlijk ook niet leuk voor de goedwillende vaderlandse moslims maar het geval wil dat de kwaadwillenden niet een beetje kwaad willen maar volle bak demonisch gaan en zichzelf (en hun omgeving) nu eenmaal wat gretiger opblazen dan bij bijvoorbeeld andere (religieuze) groepen het geval is. U bent ook niet helemaal gek dus dat weet u natuurlijk al lang, maar omdat religiekritiek controversieel verklaard is weten de praatbaarden van K9 het hoogstwaarschijnlijk niet. Ja kom nou, dit is net alsof fanatieke supporters van Ajax of Feyenoord gaan jammeren dat zij wel worden onderzocht terwijl er geen aandacht wordt besteed aan de achterban van Tennis en Hockeyclub Hurley. Ja god nu je het zegt WAAROM ZOU DAT ZIJN. Een onderzoek naar de 'structurele ondermijning' van grondrechten van moslims, heel goed, als u het niet erg vindt wachten wij de resultaten van het onderzoek naar de structurele ondermijning van vrouwenrechten, homorechten en de vrijheid van meningsuiting eerst even af.