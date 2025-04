Kijk. Je kúnt natuurlijk zeggen: wat zijn die slachtoffers van het toeslagenschandaal lichtgeraakt zeg, dat ze bedenkingen hebben bij het aanstellen van Winnie Sorgdrager als regeringscommissaris voor het toeslagenschandaal toeslagenherstelschandaal, waardoor Sorgdrager (bekend van: dit gedoe van vorige week) nu alweer opstapt.

Maar je kunt ook zeggen: wat ontzettend ongelofelijk onbegrijpelijk dichtgetikt is die 'nieuwe' bestuurscultuur van Nederland zeg, als staatssecretaris Sandra Palmen uitgerekend een oud-staatsraad van de Raad van State aanstelt om de ruzie met die stichting van Laurentien te fiksen, een staatsraad bovendien die volgens een brief van Gert-Jan Segers hoogstpersoonlijk in 2014 uitspraken heeft gedaan die bijdroegen aan het kapotmaken van duizenden ouders.

En je kunt ook zeggen dat de vis vanaf de kop rot, en dat de kop in het geval van het toeslagenschandaal misschien Mark Rutte is (die tenminste nog een krokodillentraan huilde en voor de vorm aftrad), maar toch zeker ook de Raad van State. We citeren nog maar uit een essay van een Rotterdamse rechter die samen met zijn collega's tevergeefs probeerde de Raad van State op andere gedachten te brengen: "In feite valt niet te begrijpen waarom de Afdeling in 2011 een koers heeft ingezet en tot oktober 2019 heeft vastgehouden die nu, algemeen, evident onrechtvaardig wordt gevonden."

En je kunt ook nog zeggen dat je van de Raad van State vervolgens uitgebreide reflectie zou verwachten, maar dat het Hoge College van Staat de afgelopen jaren vooral uitblonk in jijbakken en juist juristen intimideerde die kritiek hadden op het onmenselijke beleid. Je kunt je verbazen over de verwevenheid van de landsadvocaat en de hoogste bestuursrechter die over zaken van de landsadvocaat moet oordelen en je kunt van oordeel zijn dat er daar echt iets fundamenteels (ons voorstel: De Raad van State moet KAPOT) moet veranderen willen we de komende 30 jaar niet voortdurend met dit soort geklootviool worden geconfronteerd. Maar ja. Dan heb je dus een nieuwe bestuurscultuur nodig.

BRIEVEN SEGERS & SORGDRAGER: Hierrrr