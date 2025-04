Kom allemaal bij Defensie! Dan mag je lekker bommen gooien op woonwijken! En als daar dan heel veel mensen bij doodgaan, dan moffelen we het bewijs ervoor gewoon weg! En als daar dan een onderzoek naar komt, dan laten we het bewijs gewoon niet zien! En als het bewijs dan alsnog opduikt, dan houden we het gewoon geheim!

Dat is een beetje de nieuwe lijn van dit kabinet, en de commissie-Sorgdrager (die onderzoek deed naar die vergissing laatst bij dat bombardement) gaat daar niet mee akkoord. In een brief waarin geen woord Iraaks staat krijgt het ministerie van Defensie er van langs, niet alleen omdat er op de video die """kwijt""" was geraakt wel overduidelijke beelden van de verwoesting van een woonwijk in Hawija staan, maar ook omdat het een gotspe is dat minister Brekelmans de beelden nu alsnog geheim houdt. Het is niet alsof de vijand door het zien van deze beelden achter cruciale tactische informatie (de tactiek was: bommen gooien op munitiedepots met woonwijken in de buurt) kan komen hè Brekelmans. Zet gewoon online die dingen. Laat nou eens zien dat er echt stoere jongens (m/v) bij Defensie werken in plaats van schijterds die weglopen voor hun verantwoordelijkheid.