Goed nieuws voor oorlogshitsers, of voor mensen die graag hitsen over oorlogshitsers, of voor mensen die daar vervolgens topics over moeten schrijven: het defensiebudget gaat naar 3,5% van het bbp, en daar bovenop wil het kabinet ook nog eens 1,5% uittrekken voor zaken "waarvan defensie profiteert, zoals cyberveiligheid en de verbetering van wegen en bruggen." Hartstikke leuk natuurlijk, met recht een historisch besluit, zoals Bruben Rekelmans het noemt, zij het klaarblijkelijk niet een bijster doordacht besluit, dus in die zin misschien niet eens een besluit, maar meer een opwelling. Geen idee wie of wat hier strakjes voor gaat opdraaien, dat is aan een volgend kabinet, aldus eerder genoemde minister van Defensie, en bovendien hebben die nog jaren om daarvoor met een plan of een concept van een plan te komen. Geweldig, wij hebben al wel een donkerbruin marcherend vermoeden bij wie die rekening uiteindelijk terechtkomt.