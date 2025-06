Europa heeft zich lang oppermachtig gevoeld. Een half miljard inwoners, sterke economische groei samen met grote aantallen goed opgeleide beroepsmilitairen, het modernste materieel en de VS betaalt bijna driekwart van de NAVO. Het Europese deel van de NAVO ging met een speciale militaire operatie in Libië in drie weken door haar munitie heen. Een leger is zo sterk als haar zwakste schakel.

Toen Nederland rondliep in Uruzgan werden ze “beggars army” genoemd. Om operationeel te blijven, moesten andere bondgenoten inspringen. NB Afghanistan en Libië waren beperkte militaire acties, met ten opzichte van een grootschalige wereldoorlog een lage intensiteit. Het liet zien voor hoeveel problemen de Taliban kon zorgen met eenvoudige opleidingen, wapens en munitie.

De Duitse bondskanselier waarschuwde dat Europa een kwart van de militaire productiecapaciteit heeft ten opzichte van Rusland. Het gaat nog jaren duren voor de nieuwe NAVO-norm omgezet kan worden in fabrieken en militaire kracht. Het is goed dat Spanje aangeeft dat we niet alleen moeten denken in of er genoeg geld verbrand is, maar ook moeten kijken hoeveel het oplevert.

Het Kremlin is al dit Europese politieke, diplomatieke en militaire gestuntel niet ontgaan, die zag dat Europa weinig militaire voorraden of draagvlak had voor een wat grootschalige uitputtingsoorlog. Die zag ook de politieke discussie rond diverse Westerse oorlogen in Korea, Vietnam, Irak en Afghanistan. Poetin zag ook dat China, India, Noord-Korea en Iran bang zijn voor een te machtig Westen.