Defensie heeft voormalig Hofstadgroep-terroriste Soumaya Sahla terecht een vertrouwensfunctie als reservist bij het Commando Zeestrijdkrachten geweigerd. Dat heeft de rechtbank van Den Haag naar nu blijkt in april dit jaar geoordeeld. Sahla had in 2022 succesvol op de functie gesolliciteerd, maar de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) weigerde vervolgens in het belang van de nationale veiligheid een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) af te geven, waardoor ze de baan niet kreeg. Volgens Defensie was Sahla tijdens haar veiligheidsonderzoek niet ‘open en eerlijk’ geweest, toonde ze onvoldoende zelfreflectie over haar verleden als terroriste en heeft ze daarnaast geen aangifte gedaan bij de Belastingdienst van de schenkingen die ze van Frits Bolkestein heeft ontvangen.

Sahla stapte naar de rechter, maar weigerde tijdens de zaak de rechtbank toestemming te geven haar MIVD-rapport in te zien. De rechtbank moest het dus doen met de verklaringen van Defensie. Volgens het ministerie heeft Sahla tijdens haar veiligheidsonderzoek verklaringen afgegeven die “tegenstrijdig zijn met de informatie zoals bekend is bij de MIVD.”

Ook heeft Sahla ‘wisselend verklaard’ over haar relatie met haar ex-man (en eveneens veroordeelde Hofstadgroep-terrorist) Nouriddin El Fahtni en over ‘contacten die zij onderhoudt met bepaalde personen en organisaties’. Ook toonde ze geen zelfreflectie door te stellen dat haar onherroepelijke veroordeling in 2014 een ‘gerechtelijke dwaling’ en een ‘showproces’ was. Bovendien ontdekte de MIVD dat Sahla geen aangifte schenkbelasting heeft gedaan bij de Belastingdienst over het geld dat ze van Frits Bolkestein kreeg.

Sahla had voormalig AIVD-directeur en generaal buiten dienst Rob Bertholee (die gisteren opeens in de running als premier bleek) als getuige opgeroepen. Die zou bereid zijn te verklaren – net als ‘meerdere personen met vooraanstaande functies’ – dat ze geschikt voor de functie zou zijn en betrouwbaar kan worden geacht. Maar aan dat verzoek gaf de rechter geen gehoor: Bertholee cum suis hebben net zoals de rechtbank geen inzage in het veiligheidsonderzoek en de ‘gerubriceerde informatie’ gehad en dus ook geen idee waar de MIVD over beschikt,

De rechtbank begrijpt wel dat gezien Sahla’s terreurverleden de MIVD haar geen VGB wilde geven. Het gaat tenslotte om ‘zeer ernstige misdrijven, die naar hun aard onaanvaardbare risico’s kunnen opleveren in de uitoefening van een vertrouwensfunctie bij Defensie’. Dat Sahla publiekelijk spijt heeft betuigd, doet niets af aan de constatering van ‘onvoldoende zelfreflectie’. De rechter ziet daarnaast geen redenen te twijfelen aan de MIVD-conclusie dat Sahla niet open en eerlijk is geweest in haar verklaringen. In Sahla’s verweer dat Bolkestein zelf de belastingaangifte regelen, gaat de rechtbank ook niet mee en dat zegt wat over haar integriteit: “Eiseres had beter kunnen en moeten weten.”

Conclusie van de Haagse rechter: het beroep van Sahla is ongegrond; Defensie heeft haar terecht geen VGB gegeven