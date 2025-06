Vroeger vonden ze het bij D66 ontzettend grappig dat onze door D66 uitgeklede jongens (m/v) op oefeningen PANG PANG moesten roepen maar dankzij Ome Poetin en de veertig huurbrigades waait er inmiddels een hele andere wind door Europa in het algemeen en de partij voor Weldenkend Nederland in het bijzonder en zelfs Dierenpoes 2.0 Esther Ouwehand heeft het groene licht gezien. Maar! Dat is buiten de Hans Wiegel van de Partij voor de Dieren Marianne Thieme. Die staat nog steeds als een pacifistisch juffertje in het weiland naast een koe met haar gebroken geweertje te demonstreren en was laatst (?) op de Hoge Veluwe om op te nemen hoe het klinkt als militairen oefenen zonder PANG PANG te roepen maar door PANG PANG te schieten. En dat klinkt dus: fantastisch.