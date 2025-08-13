Bestuursvoorzitter UvA stapt op: 'nuance en meerstemmigheid onmogelijk, heeft mentale gezondheid overbelast'
Het waren 12 fantastische maanden
Vooropgesteld: Edith Hooge trad op 1 juni 2024 niet aan tijdens de makkelijkste periode. Of zoals een Schrijver van de universiteitskrant dat noemt: ze viel "met haar neus in de glibberige UvA-boter, waarbij een uitglijder zo is gemaakt." Ze heeft te kennen gegeven na de zomervakantie niet terug te keren. "Mijn ambitie was om de universitaire gemeenschap te versterken en bij te dragen aan een open debat en wetenschappelijk onderzoek. Samen met anderen heb ik mij hard ingezet voor nuance, meerstemmigheid, verbinding en een veilige campus voor iedereen, maar in dit tijdsgewricht zijn juist deze dingen niet makkelijk, ook niet op de UvA. Dit heeft mijn fysieke en mentale gezondheid te veel belast. Uiteindelijk beleef ik niet genoeg plezier aan deze rol en dat is wel nodig om deze zware functie vol te houden."
Wat hier natuurlijk eigenlijk staat is dat de UvA een reddeloos verloren intersectioneel vormingskamp is, onder de voet gelopen door moslims en communisten. Maar laten we het bij bestuurlijke taal houden.
Een greep uit de gebrekkige meerstemmigheid
