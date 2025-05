Ja nogal wiedes als het bestuur zelfs tijdens onderhandelingen niet weet met wie het aan tafel zit, omdat alle 'onderhandelaars' volledige gezichtsbedekking droegen. De bovenstaande tv-slopen bleek destijds trouwens volgens de NOS een "35-jarige Palestijn uit azc in Hardenberg", maar nu is het ineens weer onduidelijk allemaal. Andere foto's van de 1,5 miljoen euro aan vernielingen ziet u hier, en daarvoor gaat opdraaien: helemaal niemand en iedereen (lees: de belastingbetaler). Universiteitsblad Folia schrijft: "‘Het is nog niet bewezen dat die daders ook alle vernielingen hebben aangericht.’ De universiteit kan de daders in theorie wel aansprakelijk stellen voor de schade gemaakt door de hele groep. ‘Maar dat is juridisch waarschijnlijk onhaalbaar,’ zegt de UvA." Bovenop de 1,5 miljoen euro komt overigens de 2,8 miljoen euro aan kosten voor de vertraging van de bouw van de nieuwe UB, maar hey.