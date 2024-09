Lieve lezers, hier volgt een extra stukje service van GeenStijl, als dank voor de steun die wij krijgen van onze Premium Leden en spontane donateurs bij het doen van Woo-verzoeken. Want naast al die al dan niet zwartgelakte appjes & mailtjes van Amsterdamse universiteitsbestuurders en Femke Halsema, zaten in het Woo-besluit dat wij van de de UvA ook nog allemaal foto's, afkomstig uit de Whatsappgesprekken van het 'Centrale Crisis Team', met daarin onder meer de drie bestuurders van de UvA. Foto's van vernielde universiteitsgebouwen, foto's van herstelde universiteitsgebouwen, gewoon wat random foto's, nou ja: allerlei foto's. En toen dachten wij: reuze leuk voor een ouderwets contextloos fototopic. Okee nog een klein beetje context dan voordat we beginnen. Hier het app-gesprek over de schade.