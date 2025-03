Aah leuk we zijn binnen god wat heeft iedereen weer zijn best gedaan zeg nog nooit zoveel lelijke opgedirkte mensen bij elkaar gezien moet je horen wie het zegt biertje ja ik haal wel moet toch zeiken lange rij lange rij lange rij naar de bar lange rij lange rij lange rij twee pints graag wat zeg je twee pints twee grote bier bedoel ik dit is de grootste die we hebben meneer nou dan die maar twee stuks graag dat is dan 16,50 meneer hè wat dat is dan 16,50 meneer voor twee bier ja meneer o oké de fotomuur kom allemaal poseren de verzamelde persfotografen leggen de schrijvers die weleens op tv zijn vast heleen van royen arnon grunberg renze klamer huh wat doet die eigenlijk hier de schrijvers die nooit op tv zijn maken selfies of vragen hun gezelschap een plaatje te schieten wil je ook nee kom op zeg wat triest bier halen weer lange rij lange rij lange rij achter lale gühl oef sterke parfum op zich niet vies maar beetje veel van het goede ze legt uit dat rechts alleen geïnteresseerd is in vrouwenrechten als ze worden ingeperkt door de islam terwijl links nou links dat is altijd met vrouwenrechten bezig behalve als ze worden ingeperkt door de islam lang verhaal kort het is allemaal kudt dat is dan 16,50 meneer weet je wat doe er nog maar twee dat is dan 33 meneer hee is dat heerma van voss wat die leuke nee daan connie palmen ijzige blik oreren oreren oreren iedereen eromheen luisteren luisteren luisteren wat een arrogante tang zeg in ieder normaal gezelschap had ze allang een haring in haar nek gekregen kijk aan het loopt vol steeds meer hotemetoten ronald giphart aardige vent in tegenstelling tot de rest geen pretentieuze kwast gaat niet lekker met feyenoord he ronald hou je bek pleuris amsterdammer haha wat staat die ernst-jan pfauth nors te kijken zeg zou hij arrogant zijn of verlegen ik denk verlegen gijs groenteman dit is echt de enige plek op aarde waar een papperige gymnasiast zo breed kan lopen zonder op zijn bek geslagen te worden heb je gehoord van hem en aaf nee wat dan zijn uit elkaar o echt ja definitief zag haar net lopen trouwens wel ongemakkelijk als hij straks tegen een iele gen z'er aan staat te rijden en zij langs komt ah joh ze is wel wat gewend lange rij lange rij lange rij dat is dan 33 meneer doortje smithuijsen in gesprek met philip huff en die knakker van das mag de hel de horror doorlopen ik laat me nog liever volblaffen door splinter chabot dan hier deel aan te nemen of nog erger ik lees nog liever een boek van splinter chabot peter buwalda is de enige die echt danst ik bedoel de rest staat een beetje te hobbelen zeg ik begin aardig geil te worden waar zijn de booktokkers mai spijkers met z'n vleespet mooie vent tegelijkertijd gestoorde gek iedereen hier praat over hem niemand zegt het in zijn gezicht haha ronit palache ziet hem en maakt prompt rechtsomkeert terug naar de wc meid hartstikke goed hee allemaal schrijvers van identitaire non-fictie in gesprek over identitaire non-fictie is dat gijs wilbrink heb je zijn debuut gelezen ja echt steengoed ligt deze week in herdruk voor een tientje in elke fucking boekwinkel die loopt helemaal binnen en terecht is dat zijn vriendin ja vrouw die schrijft ook maar niet zo goed begreep ik hele houterige zinnen geen doorkomen aan grappig hoe dat gaat in het leven lange rij lange rij lange 33 euro meneer wie zijn al deze mensen eigenlijk schrijven die mensen echt allemaal boeken nee ook veel types van uitgeverijen en zo en groupies nou dan nog dit land heeft meer schrijvers dan lezers och wat leuk zeg een kringgesprek over virginia woolf lange rij lange rij lange rij dat is dan 66 euro meneer maak jij je ook zorgen over het fascisme ik wel lange rij lange rij lange rij pis bijna in mijn broek man afknijpen de familie remarque leuke mensen zijn dat is tuur er eigenlijk wie tuur wie arthur welke arthur arthur van amerongen o nee die zit in portugal ah jammer no tuur no party zeg ik begin zo langzamerhand wel zin in coke te krijgen weet jij iemand hm nee of wacht misschien olaf koens nee die zit de hele avond met zo'n muts van pr in een hoekje ah ok wow dat is snel hoe heb je dat gevonden ik bedoel van wie doet er ook niet toe lekker lekker lekker nog een sleuteltje drie maal is scheepsrecht kom nog een hoppa ik ga bier halen lange rij lange rij lange rij dat is dan heel veel euro meneer ja prima kan kunst de wereld veranderen dat is de vraag en in het verlengde daarvan wil kunst de wereld veranderen literatuuropvatting literatuuropvatting literatuuropvatting saskia noort heeft iemand in een hoek gedreven arme kerel die komt er nooit meer weg lange rij lange rij lange rij lichten aan lichten aan lichten aan wacht was dit het al jezus wat een kutfeest.