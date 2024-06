Kijk wie hebben we daar op televisie, als dat Splinter Chabot niet is. Goh. Vooruitgeschoven pion der Nederlandse letteren. Bij WNL, Goedemorgen Nederland, met wederom zo'n merkwaardig esoterisch gewaad om het lijf. Zit-ie ver-schrik-ke-lijk te pleiten. Vóór lezen, tegen de btw-verhoging. De petitie is al ondertekend door 280 duizend mensen. Splinter is zelf als kind heel veel voorgelezen en maakt zich grote zorgen over kleine Splinters die nu kind zijn. En debutanten. Opkomende schrijvers krijgen straks veel minder kansen dan nu! Hij heeft wat cijfers paraat. Vier miljoen boeken minder worden er door deze maatregel gelezen en gekocht, zegt hij. Dat kan natuurlijk niet. Iedereen die weleens een boek koopt weet dat er een groot verschil is tussen boeken gekocht en boeken gelezen. Zou Splinter doen alsof? Hij schrijft in ieder geval als iemand die sinds door zijn ouders is voorgelezen niet meer in aanraking is gekomen met een boek.

WNL heeft een verslaggever naar een boekwinkel gestuurd. De eigenaar vertelt over de protestactie die hij en zijn collega's op touw hebben gezet. Op sommige van de boeken hebben ze de nieuwe prijs gezet in plaats van de oude. Die is dus een paar euro hoger. Hij noemt de actie ludiek. Splinter heeft ook nog iets ingestudeerd. Hij noemt het een domme beslissing, ook voor de economie. Dus, VVD, PVV, NSC, BBB: ga maar eens een boekje lezen over de economie, ha ha. We zijn reddeloos verloren. Waar waren al die petitieondertekenaars toen Splinter Chabot bestsellerauteur werd, toen Splinter Chabot het boekenweekgeschenkauteur werd. Splinter Chabot! Boekenweekgeschenkauteur. Misschien een idee om voor de volgende de 4-mei lezing Heinrich Himmler op te graven?