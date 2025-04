Het levensverhaal van Keyvan Shahbazi gun je niemand, en toch zou je wensen dat er (een stuk) meer Keyvan Shahbazi's op deze wereld rondliepen. Als jongeman werd hij opgesloten en op gruwelijke wijze gemarteld door de Iraanse Revolutionaire Garde, waarna hij in 1983 vluchtte naar Nederland. Daar studeerde hij Psychologie aan de UvA, en groeide uit tot columnist (eerst de Volkskrant, momenteel de Telegraaf) en daarna tot schrijver. Het is één ding om een nieuwe taal te leren en je verstaanbaar te maken, het is een tweede om er zo bedreven in te raken dat je er hele boeken in kunt schrijven - en goede ook. Zijn in 2021 verschenen debuutroman De Amerikaan van Karadj raden we iedereen van harte aan, evenals het deze week verschenen De prijs van vrijheid, een bundeling met zijn beste stukken van de afgelopen jaren. Keyvan heeft van dichtbij gezien en ondervonden wat het islamisme behelst - op zich een goede reden om het onderwerp te mijden en je kaken op elkaar te houden, maar dat zit niet in zijn karakter. Hij was van plan om in zijn nieuwe boek een Mohammed-cartoon af te drukken, maar zijn uitgever wilde er niet aan. Een gesprek met een moedig en mooi mens, en tevens een van de belangrijkste islamcritici van Nederland. Koesteren, zo iemand.

