Theodor Holman, grote speler. Al decennia een van de meest veelzijdige, debatbepalende en dwarse columnisten die ons land rijk is, en in die hoedanigheid hadden wij hem graag tot in de lengte der jaren in Het Parool gelezen, maar afgelopen vrijdag verscheen zijn laatste in die krant. Dat zat er natuurlijk al een beetje aan te komen - sinds 7 oktober schreef hij onvermoeibaar door over de situatie in Israël en de oorlog die volgde, en niet per se op een manier die al zijn progressieve (ex-)collega's en stadgenoten juichend ontvingen. Je gunt elk dagblad een paar dwarse columnisten maar dit is 2025 en dwarsheid wordt allang niet meer als een deugd beschouwd. Ze willen gaan verjongen en vernieuwen, gaf de hoofdredactie hem te kennen - een tenenkrommend holle frase, kantoor speak van het ergste soort.

Hoe dan ook, Holmans onlangs verschenen boek is een bundeling van de beste columns sinds 7 oktober, en heet Het Israël principe. Wij willen 'm iedereen van harte aanraden en omdat we de beroerdsten niet zijn geven we drie gesigneerde exemplaren weg - prijsvraag zit aan het einde van de podcast.

(Illustratie bij deze podcast is natuurlijk van onze Cortés)