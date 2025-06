Normaal gesproken een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke, maar vandaag even alleen over de situatie in het midden-oosten

Want ja, Israel heeft vannacht het nucleaire programma van Iran onthoofd en diverse hoge Iraanse piefen (waaronder de leider van de Revolutionaire Garde) uitgeschakeld, en dit is nog maar het begin - operatie Rising Lion gaat hoogstwaarschijnlijk meer dan twee weken duren. Veel dus om te bespreken, vandaag een keertje zonder gewaardeerde collega Zorro, maar mét Timon Dias (Spartacus, foreign desk GS) en geboren Iraniër Keyvan Shabazi, die door het regime werd gemarteld, naar Nederland vluchtte en hier uitgroeide tot bestsellerauteur (en eerder dit jaar al eens aanschoof in De GeenStijl Podcast). Over de rol van Netanyahu, die na het drama en de vernedering van 7 oktober in korte tijd Hamas en Hezbollah decimeerde, en nu hard op weg lijkt hetzelfde te doen met het Iraanse regime. En over hoe reëel het door ons kabinet zo gevreesde risico op escalatie in de regio eigenlijk is. En over nog veel meer natuurlijk.