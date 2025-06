Prime Minister Netanyahu: "Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat." pic.twitter.com/3c8oF1GCYa

Goedemorgen. De nacht die je wist dat zou komen was eindelijk daar. Israël heeft vannacht verschillende aanvallen op het nucleaire programma uitgevoerd. Israël zegt honderden aanvallen in vijf golven te hebben uitgevoerd. Onder meer de leider van de Revolutionaire Garde Hossein Salami is gedood, meldt Iran. MinBuZa Rubio van de VS heeft laten weten dat het Witte Huis niet betrokken is. Ayatollah Khamenei heeft via persbureau IRNA laten weten dat Israël een "bitter en pijnlijk" lot wacht. De Israëlische premier Netanyahu noemt de actie een historische stap (video hierboven). Zeg dat wel.

UPDATE 6u27 - Iran meldt ook dood van Chef Staf van de Krijgsmacht Bagheri

UPDATE 6u29 - Trump heeft bij Fox News gereageerd: "Iran cannot have a nuclear bomb and we are hoping to get back to the negotiating table. We will see. There are several people in their leadership that will not be coming back"