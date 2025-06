Israëlische straaljagers, naar verluidt bijgestaan door Amerikaanse en Britse straaljagers, zijn "buiten Israël" al bezig met het onderscheppen van de zo'n 100 Iraanse Shahed-drones, van die Delta-krengen met 1 propeller. Maar de werkelijke dreiging is natuurlijk Irans ballistische raketarsenaal - ook al veroorzaakte Iraans tweede en grootste aanval met 181 ballistische raketten begin oktober slechts 1 dode, namelijk een Palestijn in de Westbank. Het is onduidelijk of Iran dit arsenaal vandaag in gaat zetten, dus daarom HIER EEN NIEUW LIVEBLOG.

Update 09:03 - Onderscheppingen "buiten Israël" betekent natuurlijk net als vorige keer 'boven Jordanië', dat het luchtruim opnieuw beschikbaar heeft gesteld aan coalitie-straaljagers. Hier luchtsirenes boven hoofdstad Amman.

Update 09:06 - Israëlische media beginnen - zoals verwacht - te vermelden hoezeer de Mossad betrokken was bij het uitschakelen van zoveel hooggeplaatste functionarissen. "Cleared for publication: Mossad agents on Iranian soil used drones & high-precision missiles in ops to eliminate key Iranian officials, N12 News reports. Israel targeted about 25 Iranian nuclear scientists, Walla News reports; Mossad agents carried out sabotage ops at missile & air defense sites." 25, dat dodental gaat dus ver boven de nu officiële 2 uitkomen.

Update 09:10 - Sky News bericht dat Britse straaljagers toch niet betrokken zijn bij de luchtverdediging, "though this could change with additional forces potentially being sent to RAF Akrotiri in Cyprus."

Update 09:15 - Israëls Channel 12 meldt dat een grote Iraanse vergelding "vertraagd" is, omdat Israëls derde aanvalsgolf zich juist richtte op Iraans ballistische arsenalen.

Update 09:21 - Een uitgebreidere vertaling van de Mossad-berichten die nu op Israëlische zenders rondgaan: "Mossad agents and commando teams are reported to have infiltrated Iran several weeks ago, installing precision-guided munitions near surface-to-air missile batteries and constructing explosive drones near cruise and ballistic missile launch sites, all of which were utilized at the start of last night’s air campaign against Iran. These covert attacks are believed to have crippled key defensive systems across Iran, while preventing them from launching an immediate retaliatory strike against Israel." Israëlische covert ops op Iraans grondgebied is echt al jaren van onbestaanbaar niveau, maar daarna wisten ze Hamas-leider Haniyeh IN EEN IRGC safe house om te leggen, en nu dit weer.

Update 09:24 - Zoals altijd als Iran ondoenlijk op de flikker krijgt: ze hijsen die pathetische 'red flag of revenge'.

Update 09:27 - Channel 12 meldt dat de Israëlische operatie "minstens twee weken gaat duren". Dat is: heel lang.

Update 09:28 - Net als vorige keren stelt Jordanië niet alleen het luchtruim beschikbaar, maar helpen Jordaanse straaljagers zelf ook met de onderscheppingen.

Update 09:30 - Video: Israëlische raket raakt Iraanse mobiele luchtafweer.

Update 09:35 - Nog meer Mossad Dark Arts hey: "The Mossad spy agency built a secrete explosive drone base in Iran for this morning's operation, an Israeli security source reveals. The drones were used to strike ballistic missile launchers at a base near Tehran, preventing Iran from firing projectiles at Israel as this morning's strikes began. Additionally, a Mossad commando team deployed guided weapons systems to central Iran, close to Iranian air defense sites. The weapons struck the air defense sites, preventing them from targeting Israeli fighter jets." De processorkracht, moed en coördinatie die voor zoiets nodig is hè.

Update 09:45 - Onvoorstelbare foto van een krater die we nog nooit eerder zagen. Een projectiel vloog door een muur van een appartement en schakelde enkel dat appartement zelf uit.

Update 09:51 - Hey, Israëlische burgers mogen hun schuilkelders uit van de IDF. Om 03:45 vannacht ging het schuilbevel in, maar blijkbaar is de dreiging minimaal.

Update 09:58 - Eerste berichten: ALLE DRONES ONDERSCHEPT. Geen enkele drone heeft het Israëlische luchtruim weten te bereiken