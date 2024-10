Iran's attack killed a Palestinian in Jericho. He was a worker from Gaza and stayed in the same camp that my close relative, who was literally four metres away from him when this happened, is staying in, so I could have been mourning him instead right now, what else?! pic.twitter.com/IFv0SrIqx8

De aanval betrof dus twee keer zoveel ballistische raketten als vorige keer in april, en we hebben nog niet geturfd, maar het lijkt alsof er netto ook ongeveer twee keer zoveel door de verdediging heen kwamen. Vooral rondom de onderstaande luchtmachtbasis Nevatim (wiki) lijkt sprake geweest van zo'n twaalf tot veertien ballistische inslagen, en dat is bijna precies twee keer zoveel als vorige keer in april.

Volgens de IDF hebben deze inslagen, net als in april, ook ditmaal "geen operationele schade" opgeleverd en "IAF’s planes, air defenses, and air traffic control were operating normally." Of, zoals Iraanse staatsmedia dat noemt: "More than 20 5th generation F-35 fighter jets were destroyed in Israel." (Noot: dat verzinnen ze dus waar je bij staat.)

Ook kwamen enkele raketten terecht in Tel Aviv, waarvan eentje op 500 meter afstand van het Mossad-hoofdkwartier, wat inderdaad een verkondigd doelwit van de aanval was. Volgens Israëlische officials werden er "tientallen" raketten op dat hoofdkwartier afgevuurd, maar raakte niet een het doel.

Ondertussen lijkt Israël zich voor te bereiden op een zware vergelding, met mogelijk zelfs aanvallen op Irans nucleaire locaties en olieraffinaderijen. Axios schrijft: "Israeli officials say all options will be on the table — including strikes on Iran's nuclear facilities. We have a big question mark about how the Iranians are going to respond to an attack, but we take into consideration the possibility that they would go all in, which will be a whole different ball game. (...) While Israel is going to respond on its own, it wants to coordinate its plans with the U.S. because of the strategic implications of the situation. Another Iranian attack in response to an Israeli retaliation would require defensive cooperation with U.S. Central Command, more munitions for the Israeli air force and potentially other kinds of U.S. operational support, the Israeli official said."

Heel veel meer beeld na de breek.