Dat krijg je, Volkskrantje, als de wetenschapsredactie met zomervakantie is. Dan slaat Wilma de Rek, ex-chef Boeken en tegenwoordig 'essayist' lekker een beetje aan het bellen nadat ze met een kater is opgestaan en komt ze terecht bij het bedrijf Chrono@Work, laat ze zich omver blazen door een paar onderzoekjes en schrijft ze een als interview vermomde advertorial voor dat bedrijf. Dat je boven zo'n stukje 'essay tegen de wekker' durft te zetten snappen wij niet helemaal, maar wij snappen dan ook niet zoveel van literatuur als Wilma 'Mont Ventoux' de Rek. Hoe dan ook zijn wij ook helemaal voor een maatschappij waarin de wekker is afgeschaft, net zoals wij groot voorstander zijn van elke dag mooi weer, altijd gratis bier in het café en mooie meisjes die niet alleen intelligent zijn, maar ook nog eens heel grappig en spontaan en toevallig enorm onder de indruk van zure mannen die met een net iets te hoge bloeddruk stukjes op het internet tijpen. Maar dat zijn wij, laten we het over u hebben. Wat vindt u: wekker afschaffen om avondmensen een plezier te doen? Of niet?