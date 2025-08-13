Geloof niet wat ze over die hitte zeggen mensen. ZEEVLAM. Zeer warme lucht + koud zeewater = mist. Samen met stevige wind kunnen we vandaag spreken over de Hel van 25. Stranddag Guido den Aantrekker VERPEST. Geen zicht. 18 graden. Lekker rechtsomkeert naar huis, kunt u vanavond ook niet in elkaar gebietst worden door jongeren. Op de balkonnetjes elders in het land heerst een aangename 30 graden. Miesjoebiesjoe Electric op GSHQ gaf hedenochtend op inkloktijd 9.03 uur een nette 29 graden aan. We overleven. LIVECAMS na de klik.