'Haal trampoline binnen': ONWEER DES DOODS
Opgelet eikels! De eerste serieuze storm & onweer & woei & ellende sinds de heerlijke zomer waarin u lekker in de schaduw van Samantha op het strand lag te creperen tot u fijn naar huis mocht door de zeevlam. Sjor de boel vast en zorg dat oma naar binnen is gerold, zo waarschuwt het KNMI: "De weerdienst meldt dat het verstandig is om spullen, zoals tuinmeubelen, een trampoline en bijvoorbeeld de vuilnisbak binnen te halen." We lezen allemaal dingen over SUPERCEL en TORNADO'S dus dat zal wel weer ouderwets een storm in een glas water worden. Hou je veilig zo lang als ik leef!
level 2 was issued across NW France, Belgium and Netherlands mainly for (strong) tornadoes and damaging wind gusts.#onweer nou dat zien we ook niet elke dag #benelux pic.twitter.com/bRaJ46HuKm— PV-Forecast (@PvForecast) September 3, 2025
Code geel geldt in de loop van deze middag en avond voor het hele land. Onweersbuien met zware windstoten. Op site van https://t.co/uzQraSvEPd (European Storm Forecast Experiment): wordt gesproken over tornado's in de Benelux. Dat heeft enige uitleg nodig: https://t.co/tT5DzG6eRv pic.twitter.com/MSSQjY54Zu— ➡️ Robert de Vries (@weermanrobert) September 3, 2025
