Opgelet eikels! De eerste serieuze storm & onweer & woei & ellende sinds de heerlijke zomer waarin u lekker in de schaduw van Samantha op het strand lag te creperen tot u fijn naar huis mocht door de zeevlam. Sjor de boel vast en zorg dat oma naar binnen is gerold, zo waarschuwt het KNMI: "De weerdienst meldt dat het verstandig is om spullen, zoals tuinmeubelen, een trampoline en bijvoorbeeld de vuilnisbak binnen te halen." We lezen allemaal dingen over SUPERCEL en TORNADO'S dus dat zal wel weer ouderwets een storm in een glas water worden. Hou je veilig zo lang als ik leef!