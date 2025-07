Als u dit leest, gefeliciteerd. U heeft de allesvernietigende bloedhittegolf des doods tot dusver doorstaan. Men zegt dat na regen zonneschijn komt, maar komt er na deze periode van bloedverziekende grafhitte ook VERKOELING? Daar lijkt het wel op, maar niet overal. Nederland onder de rivieren blijft tot en met vanavond een meteorologische NO GO ZONE (code ORANJE) volgens het KNMI, waar in het oosten van het land ONWEER wordt verwacht. Die onweersbuien kunnen gepaard gaan met zware windstoten en REGEN DES DOODS, alsook 'hagelstenen van ca. 2 cm in doornsede'. Grutjes, HAGEL zo groot als meloenen sinaasappelen mandarijnen pingpongballen TESTIKELS. Ook voor het onweer geldt alvast CODE ORANJE. Inmiddels staat de zon weer bijna op zijn hoogst en maken we ons op voor een dag vol natuurgeweld. Gelukkig hoeft Douwe Bob dit allemaal niet mee te maken.

UPDATE 12:00 - Het is officieel een HITTEGOLF, de eerste in 3 jaar.

UPDATE 14:50 - DONKERE WOLKEN GESPOT BOVEN DE HOOFDSTAD.

UPDATE 16:07 - We signaleren DRUPPELS. De buien duiken op verspreid over het land. Eerst in Groningen, nu ook in het zuiden en zeer plaatselijk in het oosten.

UPDATE 17:04 - AMSTERDAM NAT. Hierrr live paraplu's op de Dam.

UPDATE 17:27 - Regen, regen, regen. Ook oud-Kamerleden NAT.