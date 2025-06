Afscheid nemen van oma, muzieklijstje doorgeven, kat een laatste knuffel, GeenStijl in je testament opnemen - het wordt weer TROPIESJ warm en we gaan er allemaal aan. Is het niet door de hitte dan is het wel van de 'groepen jongens' die elkaar tot moes slaan op het strand. We zijn reddeloos verloren. Hadden we in dit land maar een Batman die streed tegen de apocalyps. Rob Jetten ofzo.