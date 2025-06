Landgenoten. Brace yourselves voor de Nacht der Nachten. Het koelt nauwelijks nog af en zo rond een uur of drie vannacht smelten uw ledematen, daarna uw romp en omstreeks 04:00 uur is uw hoofd aan de beurt. Mits u natuurlijk op een bedje van ijsblokjes ligt, met een heerlijke koude pils in de buurt, en de airco op standje Bartlehiem. Het slechte nieuws. Morgen wordt het nog warmer. En "het nieuwe kabinet" moet nu ECHT INGRIJPEN, want het kan zo niet langer. Kortom: dat wordt een nieuw ministerie, ongeveer 900 FTE bullshitbanen en wordt u verplicht uw raampartijen te veranderen naar mediterrane types (bestellen via Kaag & De Jonge Kozijnen BV). Sterkte iedereen & oant moarn.

LOL: Volkskrant begint War on Weersites die "tienen" uitdelen voor mooi weer.