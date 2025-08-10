Ja mensen WARM he. Laat u vandaag nog maar eens lekker in elkaar rammen door jongeren bij het zwembad, tik de koeling nog maar een graadje kouder zodat de avondkomkommer lekker fris is of ga fijn rondjes rijden in de auto met de airco op standje behoorlijk. Van oktober tot mei gaat het weer regenen, maar de komende week is het WARM en TROPISCH. En u weet wat we altijd zeggen hier bij GeenStijl: let op kwetsbare groepen en eet licht, zoals salades!