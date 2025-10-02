achtergrond

Kak. Morgenmiddag echt dikke HERFST

de nazomer op zijn sterfst

Die Grote Gerard Cox had gelijk. Het is weer voorbij die mooie nazomer. Morgenmiddag breekt de pleuris uit, want Storm Humberto en Storm Dionne (het was Imelda - red) hebben zich versmolten boven de Atlantische Oceaan en daarom zitten Engeland, Ierland, Schotland en Nederland dit weekend met de GEBAKKEN PEREN. En dan is het ook nog springtij en bijna volle maan!!!1!. Vergeet die tuinklussen op zaterdag en zondag. Het moet morgen al. Tot ongeveer de VrijMiBeau heeft u de tijd om te maaien, te snoeien, te oogsten, te sloot schoonmaken en uw witte tuinstoelen te sjorren, de trampo met grondankers te zekeren en de partytent alsook uw Chinese zwembad af te breken. Succes!

Tags: weer, storm des doods, herfst, regen, wind
@Pritt Stift | 02-10-25 | 18:01 | 121 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

