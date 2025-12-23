achtergrond

VIDEO. Greta Thunberg opgepakt in Londen

Ach nee

In het Verenigd Koninkrijk al een hele tijd een hele hoop dingen niet meer zeggen, en wat je ook niet mag zeggen is dat je terroristenclub Palestine Action steunt (een club die op dit moment met een reuze vervelende hongerstaking bezig is). Wie daar ook achter is gekomen, omdat ze het eigenlijk al wist, is Greta Thunberg. Die staat, zoals u weet, nogal aan de kant van de Palestijnen en dus ook nogal aan de kant van Palestine Action. Vandaag ging ze in Londen zitten met een bordje dat ze voor Palestine Action is, en nu is ze opgepakt. Blijf met je rot-poten van die rot-Greta af!

Tags: greta thunberg, palestine action , opgepakt
@Ronaldo | 23-12-25 | 13:30 | 166 reacties

Reaguursels

