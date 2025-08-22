Vroeger had je rappers met doorsnee rappersnamen als Jay Z of Lil Wayne, maar tegenwoordig moet alles ingewikkeld en heten rappers dan bijna Muskiaans 'Lil Nas X'. Deze Lil Nas X werd bekend door een cowboydansje met Billy Ray Cyrus en door zijn homoseksualiteit. Zo vermoeiend als zijn naam is, zo vermoeiend is hij ook als persoon. Want die gozer trok zijn cowboydansje, met een vleugje ballet en een sprankje gekkigheid, weer eens uit de kast voor een nachtelijk zwerftochtje in onderbroek op de Old Town Road van LA. Op de gezellige beelden uit bovenstaande video heeft hij het continu over een 'party' waar de maker van de beelden (een toevallige voorbijganger waarschijnlijk) niet te laat voor moet komen. Nou, die voorbijganger kwam niet te laat, Lil Nas X wel. Die werd namelijk opgepakt omdat hij na zijn strapatsen ook nog een agent zou hebben belaagd. Daarna werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis vanwege een mogelijke overdosis. Een overdosis? Lijkt er toch veeleer op dat deze overduidelijk lieve jongen gewoon zijn nieuwe hit ten gehore wilde brengen, alleen worden de Hogere Kunsten onder Trump natuurlijk niet meer gewaardeerd.