Welja. Nóg meer criminelennieuws vandaag. De politie meldt dat "een 54-jarige man uit de gemeente Emmen" is aangehouden voor het uitvoeren van """grenscontroles""" bij Ter Apel. Die man is natuurlijk Jan Huzen, ook wel bekend als Jan H., de wappieterrorist. Huzen wordt verdacht van allemaal dingen die hij waarschijnlijk allemaal gedaan heeft, en hij zal het wel weer allemaal de schuld vinden van Femke Halsema, BOOS en/of een andere samenzwering maar dit is gewoon de schuld van Jan Huzen.