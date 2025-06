Tsja overheid. Tsja politiek. EIGEN SCHULD DIKKE BULT. Veertien jaar geen ene reedt uitvoeren en Ons Land volproppen met """vluchtelingen""" die statussen en woningen kregen. Tot Nederland in november 2023 in het stemlokaal EN NU IS HET KLAAR met de ondergang van Nederland riep. Waarna er 11 maanden weer geen ene reedt gebeurde. Tot mijnheer Geert "Tien Punten" Wilders zei ZOEK HET MAAR UIT PRUTSERS IK BEN WEG, waarop de overgebleven coalitiepartijen een week lang geen reedt uitvoerden maar alleen maar ruzie maakten wie de ASIELPORTEFEUILLE mocht beheren. En nu is het zover. Boze Burgers controleren de grens bij Ter Apel. Geestig alsook saillant locatiedetail: bij De Chinees Hong Fong en het douanegebouw. Proficiat Den Haag! Stelletje pleefiguren.

De politie Noord Nederland wil niet op de kwestie reageren en de Gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt is niet bereikbaar.

We reageren wel op 29 oktober. Of niet natuurlijk.