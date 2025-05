Daar is 'ie dan. Een TER APEL 2.0 voor asielzoekers. Jarenlang keken andere gemeenten weg terwijl Ter Apel in haar eentje het hoofd boven water moest houden in de woeste zee der massa-immigratie. Dat wegkijken is best te begrijpen, want een asielzoekerscentrum in je gemeente plaatsen levert ongeveer net zoveel heibel op als de aanleg van landmijnen in een speeltuin, wat weer te begrijpen is aangezien werkelijk niets erop vooruitgaat door de komst van een asielzoekerscentrum. Ondertussen wil het drastisch terugdringen van de asielinstroom nog altijd niet lukken en schreeuwt Ter Apel om ontlasting als Ron Brandsteder onder een glazen tafel (RIP). Maar nu is er dan eindelijk een gemeente die zichzelf (en haar winkeliers, buschauffeurs, de algehele leefbaarheid, etc) VRIJWILLIG opoffert: ZUTPHEN. "Het COA en de gemeente Zutphen plannen de bouw van een complex aan de rand van de stad, dat naar verwachting in 2028 in gebruik zal worden genomen." In het complex zullen asielzoekers in de eerste 3 weken na hun aanvraag worden opgevangen. Het COA heeft voor de nieuwe locatie de term 'dienstencentrum' bedacht, een enorm vage term voor aanmeldcentrum. Volgens burgemeester Wimar Jaeger is het ook voor de Zutphenaar geweldig nieuws, want "er ontstaan nieuwe banen en de lokale economie krijgt een impuls". Het staat er echt. Gisteravond werden na maanden van heimelijke voorbereiding de direct omwonenden middels een brief geïnformeerd over de komst van het dienstencentrum, vanavond volgt een informatieavond op het gemeentehuis (waar alleen direct omwonenden welkom zijn). Dat wordt vast enorm gezellig!