De boze burger, kent u (of bent u) die? In Nederland werd de burger boos in 2001, daarna nog bozer, toen niet boos maar teleurgesteld, daarna weer boos, toen was het even allemaal goed maar werden we na de teen van Casillas toch weer boos en daarna was er zo veel om boos op te zijn dat we door de bozen het bos niet meer zien. Hoe dan ook, in Ter Apel zijn sommige burgers heel erg boos (en op BlueSky zijn allerlei burgers dan weer boos dat burger burgers worden genoemd), zo boos dat ze de grens overgingen van het bewaken van de grens voor andere burgers. Tijd om eens aan de burgervertegenwoordiging in Den Haag te vragen of iemand daar nog boos over is.