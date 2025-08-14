Doodeng. BNNVARA laat Sophie Hilbrand thuis aanbellen bij doodgewone PVV-stemmers
Dit gun je niemand
Het heeft even geduurd, maar eindelijk hebben ze bij BNNVARA een passende straf bedacht voor al die verschrikkelijke Nederlanders die op die verschrikkelijke PVV hebben gestemd. Het programma 'Nu we er toch zijn' komt terug, en niet zo'n beetje ook. Sophie Hilbrand, bekend van Khalid Kasem, gaat bij mensen aanbellen. "Hilbrand gaat het land in, op zoek naar ‘de verhalen achter de stem van de kiezer’, meldt de omroep. In de gemeenten waar in 2023 de vier grootste partijen de meeste stemmen haalden, belt ze aan voor een kop koffie, een boterham, een slaapplek en ‘een goed gesprek’. Hoe gastvrij zijn de inwoners, welk verhaal zit er achter hun politieke keuze en waar twijfelen ze over, zijn vragen die volgens BNNVara centraal staan." Een ouderwetse babbeltruc dus. LAAT ZE NIET BINNEN, WAT ZE OOK VERZINNEN!
