Okee dus we hadden al de Khalid Kasem die door het OM verdacht werd van het lekken naar de groep van Ridouan Taghi. We hadden al Khalid Kasem de pandjesbaas. En nu hebben we Khalid Kasem die op band staat als hij OMKOPING toegeeft aan Peter R. de Vries. "Presentator en oud-advocaat Khalid Kasem erkent in een opgenomen gesprek dat hij in zijn tijd als strafrechtadvocaat een ambtenaar heeft omgekocht. Kasem doet deze bekentenis in een gesprek met Peter R. de Vries. Deze site is in bezit van vier opnames van vertrouwelijke gesprekken hierover, zeer waarschijnlijk gemaakt door Peter R. de Vries", aldus het AD in een Cobra 6 van een artikel.

Het verhaal: Kasem de advocaat zou een werknemer van de Dienst Justitiële Inrichtingen (die zicht buigt over de vraag of een gedetineerde op verlof mag uit de gevangenis) een 'envelop' met 8.000 euro hebben gegeven (of: in zijn eigen zak hebben gestoken) om een cliënt vrij te krijgen. Kasem zou een andere cliënt een vergelijkbaar aanbod hebben gedaan om die actie te ondernemen. Omkoping, dus. Volgens Kasem was dat bij zijn vorige advocatenkantoor (Van Oosten) heel normaal (reactie Van Oosten: nee hoor). Tegen het AD zegt Kasem dat hij niemand heeft omgekocht. "Ik begrijp wel dat de suggestie wordt gewekt en dat dit vragen oproept. Ik kan hiervan de volgende uitleg geven. Het betrof een cliënt met een hoge openstaande rekening. Ik heb op ongepaste wijze geprobeerd een deel daarvan betaald te krijgen. Meer dan dat is het niet."

Enfin, Kasem heeft óf zijn cliënt een poot uitgedraaid (door het geld in eigen zak te steken), óf een ambtenaar omgekocht. Kasem zegt daarover: "Ik snap het. Ik kan zeggen: ik heb hem geen poot uitgedraaid. Dan blijft die andere variant staan." Brisant: de heilige Peter R. de Vries (niet onbekend met oplichters), Kasem en zoon Royce besluiten, nadat ze Kasem hebben geconfronteerd, de kwestie in de doofpot te stoppen'. "Dit had alles kunnen opblazen. Ons erbij. En dan hoef ik natuurlijk ook nooit meer, de komende drie jaar, wat zeg ik: de rest van m’n leven, om bij een talkshow te gaan zitten om te zeggen dat iets recht of krom is", aldus De Vries op de tape, die nu dus is gelekt aan het AD. Royce zegt op het einde nog: "Zand erover." En dan mag Kasem het noooooit meer doen van de o zo rechtvaardige Peterrrr.

Kasem is reeds gestopt als presentator bij BNNVARA, maar presenteren kon hij toch al niet. De NPO heeft er weer een probleem bij want Khalid & Sophie zou wel/niet naar de plek van OP1 in de avond gaan. En de DJI stelt een onderzoek in. Lekker Kasem pik.