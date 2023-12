Als je een keertje denkt dat het wel meevalt met die linkse bubbel op de NPO moet je even een uurtje naar de journalistieke wanprestaties van Khalid & Sophie (onder meer hier en hier en hier en hier gedocumenteerd op uw favoriete weblog) kijken en dan weet je weer dat het echt wel zo erg is. En omdat ze in Hilversum ontzettend bang zijn om DUISTERE KRACHTEN in de kaart te spelen wordt het gedrocht Op1 nu verwijderd (u las dat wereldschokkende nieuws gisteren bij ons op de plek waar het hoort, achter de 'Lees verder' in een topic over Hugo de Jonge en Sylvana) en op de late avond vervangen door Khalid & Sophie, dat in de vroege avond wordt vervangen door Eva Jinek, die wel iets kan. Gevonden vreten natuurlijk voor de opiniediva van het nationale medialandschap Angela de Jong, die hem op zijn Angelaas inkopt.

UPDATE: Khalid & Sophie toch van de buis, maar toch ook weer niet