Arme Heleen van Royen. In de Satisfyer-HOAX van deze week mocht ze helemaal naar Hilversum klaarkomen om te vertellen over dat fantastische machientje dat alle Tarzans en overige mannen overbodig maakt. De Satisfyer is een soort Dyson, maar dan voor de clitorale gebieden, en heel Nederland heeft het er deze week over. Want ja, je moet wat als het reces is en er geen eredivisie is. Enfin, fantastisch apparaatje enzo, maar man man man, wat ziet Heleentje er uit. God ontmoeten, dat krijg je er nou van...