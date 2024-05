Heeft u gekeken? Bovenstaand fragmentje uit Op1 van gisteravond? Op het moment dat er dus net een regeerakkoord is gesloten en heel Nederland zich afvraagt wat er in staat, stelt Charles Groenhuijsen (die overduidelijk geen idee heeft wat het halveren van het eigen risico inhoudt) een vraag over het halveren van het eigen risico aan econoom Arnoud Boot (deze Arnoud Boot, red.). Vervolgens geeft die een uitgebreid antwoord, waarop Groenhuijsens co-host Thomas van Groningen tegen Boot zegt: "Maar u heeft het akkoord nog helemaal niet gelezen". Nee pipo. Precies. Maar jouw collega heeft hem net wel gevraagd wat hij ervan vindt. En het concept van een talkshow op de NPO is een beetje dat mensen, die het antwoord niet weten, antwoord geven op vragen van mensen, die hun eigen vraag niet snappen. Fijn dus, dat we de komende maanden gewoon lekker naar voetbal op de tv kunnen kijken, in plaats van naar talkshows. Maar toch is er één iemand die ze de komende maanden gaat missen. U mag raden wie.