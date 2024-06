We zijn gelukkig bijna van Op1 af. Maar voor het zover is, kunnen we op de Nederlandse televisie nog even genieten van Margje Fikse, beroemd van haar nieuwe talkshow 'Dit is Nederland' een goede vraag stellen aan Sywert die ene keer dat ze niet wist wat ze moest doen toen er iemand flauwviel in de studio. Margje heeft nu iets nieuws ontdekt: gasten onderbreken als die tijdens een talkshow opeens de sfeer gaan verpesten door over de inhoud te praten, terwijl Thomas van Groningen nog allerlei lollige filmpjes wil laten zien. Moet je net Pieter Omtzigt hebben. En dan krijg je dus: een lollig filmpje.

WEL GEÏNTERESSEERD IN DE INHOUD? Hele debat tussen Omtzigt en Timmerfrans geleid door iemand die steeds door wil naar een lollig filmpje hierrr