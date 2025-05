Dus omdat het kan, omdat het mag, een klein beetje omdat het moet, ook een beetje omdat het toch wel een gotspe is dat Frits Wester eergisteren bij Renze deed alsof Omtzigt om op de toeslagenaffaire na helemaal niks heeft gepresteerd als Kamerlid, en vooral omdat het voorlopig de laatste keer is, na de breek, alle 16 vragen, van de leden Omtzigt en Postma (beiden NSC) aan minister B. Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat .

TOEVAL!? Wij refereerden eergisteren in het Stamcafé aan Pieter Omtzigt en MH17 , blijkt dat hij tussen het afscheid nemen door nog een paar Kamervragen heeft gesteld over precies dat onderwerp, en dan ook nog over een Onderste Steen die nog altijd niet boven ligt, namelijk wel het antwoord op de vraag (die wij onder andere op 4 september 2017 stelden ): waarom vloog dat vliegtuig daar?

1.⁠ ⁠Herinnert u zich het antwoord op de Kamervragen over meldingen in het veiligheidssysteem Eccairs over het luchtruim boven Oekraïne voor 17 juli 2014, de datum waarop vlucht MH17/KL4103 werd neergeschoten (Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2023-2024, nr. 1759)? Wilt u bij het vervolg van deze vragen ook meldingen betrekken die op of na 17 juli gedaan zijn, maar over een voorval gingen dat plaatsvond voor het neerhalen van MH17.

2.⁠ ⁠Herinnert u zich dat u weigerde deze meldingen aan de Kamer te sturen en beloofde daarop later terug te komen en ziet u dat dat nog niet is gebeurd?

3.⁠ ⁠Kunt u al deze meldingen openbaar aan de Kamer doen toekomen en wilt u deze vraag behandelen als een "artikel 68 Grondwet"-vraag, waarbij de aanvankelijke weigering al gedaan is, waardoor weigering alleen kan plaatsvinden door het inroepen van het belang van de Staat en het voorleggen aan het kabinet?

4.⁠ ⁠Herinnert u zich dat de Wet open overheid (Woo) en Europese richtlijnen (die hier met terugwerkende kracht worden toegepast) niet hoeven te leiden tot een weigering onder artikel 68 Grondwet en dat er dus een zelfstandige afweging moet plaatsvinden?

5.⁠ ⁠Klopt het dat er geen Eccairs-meldingen staan in het OVV-rapport over de MH17? Klopt het dat er niet naar Eccairs verwezen wordt in bijvoorbeeld paragraaf 5.6 (niet openbare bronnen), terwijl dat wel voor de hand gelegen zou hebben?

6.⁠ ⁠Heeft de OVV de beschikking gehad over deze Eccairs-meldingen? Zo nee, wilt u ze dan aan de OVV sturen en vragen of dit zou leiden tot een aanvulling van het rapport over vliegen over Oekraïne?

7.⁠ ⁠Wilt u ervoor zorgen dat deze stukken ook in het hotspotarchief MH17 opgenomen worden?

8.⁠ ⁠Wanneer zullen deze meldingen openbaar gemaakt worden? Als ze nooit openbaar gemaakt gaan worden, hoe kunnen veiligheidssystemen dan ooit democratisch gecontroleerd worden?

9. Heeft de KLM Eccairs-meldingen gedaan over het luchtruim boven Oost-Oekraïne in juni en/of juli 2014? Zo ja, kunt u daarover details geven?

10. Indien u niet weet of KLM Eccairs-meldingen gedaan heeft over het luchtruim boven Oost-Oekraïne in juni/juli 2014, wilt u dat dan aan KLM vragen en het antwoord aan de Kamer doen toekomen?

11. Kunt u alle documenten (fysieke documenten, mails, appjes en andere vormen) bij de rijksoverheid (inclusief ministeries, landsadvocaat, OVV, toezichthouders en andere overheidsinstellingen) die betrekking hebben op Eccairs-meldingen boven (Oost-)Oekraïne in juni/juli 2014 openbaar maken? Het gaat dus om alle documenten vanaf 1 juni 2014 tot heden. Dit verzoek dient u zowel als een "artikel 68 Grondwet"-verzoek als een Woo-verzoek te behandelen, zodat er ook een inventarislijst van de documenten bestaat. Het gaat heel expliciet ook over (juridische) procedures over deze Eccairs-meldingen.

12.⁠ ⁠Wilt u de stukken over het vertrouwelijke verslag van de ontmoeting van de European Civil Aviation Conference - Directors General of Civil Aviation (ECAC-DGCA) op 6 mei 2014, openbaar maken, namelijk de volledige persoonlijke aantekeningen (die volgens de rechter zeer feitelijk zijn en dus al gedeeltelijk openbaar zijn) en het officiële verslag (ten minste punt 17 en 18 daarvan)?

13.⁠ ⁠Wilt u, wederom met een beroep op artikel 68 van de Grondwet, deze stukken openbaar maken of aangeven welk belang van de Staat geschonden wordt, indien zij openbaar gemaakt worden?

14.⁠ ⁠Heeft de OVV beschikking gehad over deze stukken (ECAC-DGCA-ontmoeting) voor het rapport over de MH17?

15.⁠ ⁠Wilt u deze vragen een voor een beantwoorden en binnen 6 weken?