Een nieuwe dag, een nieuw filmpje van onze nieuwe lievelingsinfluencer Asil (padum tsj) Kashef (269.900 volgers op TikTok, video hieronder inmiddels 2,6 miljoen views), die een gepeperde mening heeft over het gedoe te Syrië. Nou ja, waar we 'een nieuwe filmpje' zeggen bedoelen we eigenlijk een heleboel nieuwe filmpjes, maar aangezien wij het Brabants accent van deze mevrouw Kashef niet zo goed kunnen verstaan en het ons tevens ook aan onze reet zal roesten tot wat voor smerigheden ze in die andere filmpjes oproept, pakken we deze er even uit. Volgens drie AI-vertaaltooltjes die wij hebben geraadpleegd zegt ze hier namelijk iets als 'Heeft ons verhaal de Tweede Kamer bereikt? Pieter Omtzigt? Hoe dan ook, wij zijn er klaar voor'. Nou. Dan zijn jullie ook weer op de hoogte.