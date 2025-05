Kijk u kunt wel klagen over de gebrekkige integratie van asielzoekers enzo, maar de drie knuffelrovers die gisteren door de politie zijn opgepakt zijn gewoon vloggers die het proberen te maken in de digitale wereld. En u weet: pranks doen het altijd goed op de socials (net als genocide verheerlijken), is het niet omdat het publiek erom kan lachen, dan is wel omdat iedereen er pislink van wordt. Hoe dan ook, het AD meldt dat het OM de humor van de video's niet inziet en dat de drie niet alleen worden verdacht van diefstal, maar ook van openlijke geweldpleging. Mooi nieuws: er zijn per direct twee plekjes vrij in het AZC Winschoten, waar twee van de drie knapen verbleven. Nieuwe vlogs zijn tot nader order uitgesteld. Maar gelukkig hebben we de beelden van de arrestatie nog.