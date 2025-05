Keiharde aanval op de persvrijheid gisteravond in het steeds pittoresker wordende Winschoten waar een of andere slecht Nederlands sprekende buitenlandiër op de motorkap van de auto van de PowNed-ploeg sprong en dreigde hen "te zullen schieten" als ze zich nog eens in Winschoten zouden vertonen. De journalisten waren daar naar aanleiding van de evenzo vredelievende actie van een drietal vloggende knuffelrovers dat gelukkig in de kraag kon worden gevat. Saillant detail ook dat de dreiger twee telefoontjes in zijn handen heeft. Nou kan het natuurlijk zo zijn dat hij die gewoon voor zijn vriendje bewaart tot die weer uit de bak is, alleen kan dat nog wel even duren. Nu maar hopen dat de politie hier net zo snel handelt als bij de knuffelrovers en zorgt dat iedereen weer veilig zijn werk kan doen in Winschoten.