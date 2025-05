Nee natuurlijk hebben Jeffrey en Emma die door de schoft Klaas Bijl zijn vermoord er niets meer aan dat er nu iemand een knuffel voor hen heeft neergelegd in Winschoten. De Maar die iemand die die knuffel daar heeft neergelegd, die had er waarschijnlijk wel iets aan. En de jongens die die knuffels hebben weggehaald en daar zelf een video van maakten, die hadden er misschien ook iets aan. En de politie Groningen, die heeft er ook iets aan. De eerste aanhouding is al verricht en de knuffels zijn weer gevonden. Maar de familie van Emma en Jeffrey, heeft er niets aan. "Ze kunnen zich niet voorstellen wat de jongeren heeft bezield. Ze hopen dat mensen respectvol met elkaar en de herdenkingsplek omgaan."

UPDATE - Tweede en derde verdachte opgepakt. Politie: "We gaan er op dit moment vanuit dat deze, in totaal drie, personen de enigen zijn die betrokken zijn bij dit incident. Het gaat om een 20-jarige man uit Leeuwarden, een 20-jarige man uit Winschoten en een minderjarige jongen uit Winschoten."