Hoe is het eigenlijk met: de UvA? Nou, niet zo goed dus. Op het bastion van de academische vrijheid heeft allemaal tuig academisch vrij een tentenkamp opgezet, vrij academisch de weg gebarricadeerd en de UvA heeft academische aangifte gedaan bij de politie. Kennelijk is de dialoog aangaan toch niet zo goed bevallen. De demonstranten zijn allemaal ontzettend begaan met een betere wereld, daarom lopen ze er allemaal bij als terroristen en hebben ze hun steun aan Hamas op de muren van een gebouw gekalkt. AT5 meldt: "Er is vooralsnog maar een politieauto aanwezig." Dat zullen er nog wel meer worden vanavond.

IN ANDER NIEUWS: Samer Adnan Mohammad Abu Aldab’at, die werd veroordeeld voor het slopen van tv's op de UvA, wordt er nu ook van verdacht dat hij met twee mannen met planken heeft mishandeld

UPDATE 21:03 - 'Vreedzame demonstranten' stellen zich alvast in linie op

UPDATE 21:57 - ME-busjes aangekomen

UPDATE 22:46 - ME nog altijd niet in actie, demonstranten stoken wel fikkie

UPDATE 23:00 - Gezellig! Burgemeester Halsema weer es aanwezig