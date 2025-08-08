achtergrond

Omroep Gelderland, NRC en Follow The Money gaan demissionair minister Wiersma SUEN

De Grote Drie

Raar briefje van de week van (demissionair moet je dan zeggen maar is dit kabinet ooit missionair geweest) minister Femke Wiersma van Landbouw aan de Tweede Kamer: daarin kondigt ze aan in hoger beroep te gaan tegen een beslissing van de rechter, ook al hebben haar eigen ambtenaren haar geadviseerd dat niet te doen omdat het nergens op slaat. Het gaat om de beslissing van de rechter op een Woo-verzoek over emissies van boeren. De BBB-mevrouw wil die geheim houden, en aangezien het in Nederland doodnormaal is voor de overheid om de wet (en dan zeker de Woo) te overtreden, blijft Wiersma daar maar mee doorgaan. En dat is misschien haar goed recht, maar het is ook het goed recht van de Grote Drie van de onderzoeksjournalistiek Omroep Gelderland, NRC en Follow The Money om een KORT GEDING tegen de minister aan te spannen om ervoor te zorgen dat die gegevens alsnog sneller openbaar worden. En voorlopig lijkt dat kansrijk, zeker omdat BBB nog niet de kans heeft gehad (wat er van) de Woo (over is) te slopen.

Tags: omroep gelderland, wiersma, follow the money, nrc
@Ronaldo | 08-08-25 | 18:10 | 66 reacties

Reaguursels

