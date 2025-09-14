VIDEO. Uitverkocht Paradiso juicht voor moord op Charlie Kirk tijdens Bob Vylan concert
NRC juicht mee!
Het was nog even spannend of het wel zou doorgaan natuurlijk. Met al die verschrikkelijke bedreigingen in De Lieve Stad van Hoop. Maar zoals Femke Halsema op BlueSky al zei: "Onacceptabel dat Pardiso wordt geïntimideerd vanwege het programmeren van artiesten." No pasaran. Je moet er toch niet aan denken dat kunst moet zwichten voor geweld. Amsterdam is de stad van de vrijheid, stad van de liefde, stad van de expressie. En, zoals wij gisteren in NRC lazen: "Soms prikt de woede door alles heen". Dat mag gewoon hè. Daar is kunst voor. Om het onzegbare te zeggen. Om te prikkelen. En om de macht uit te dagen. "If you talk shit, you get banged", dat moet je júíst níét letterlijk nemen. Daarmee bedoelt Bob Vylan júíst dat het heel erg is dat Charlie Kirk is vermoord. Prachtig hoor. Vier ballen.
NB: In de tekst in de video hierboven staat 'Rest in piss', maar wij horen toch echt 'Rest in peace Charlie Kirk, you piece of shit'.
UPDATE 10u54: HUH? Opeens nog maar 0 ballen bij NRC?? HOUDEN JULLIE NIET VAN KUNSDT OFZO???
UPDATE 11u57: Toch weer vier ballen. Hoofdredactie heeft kennelijk bevestigd dat Hester Carvalho echt bij het concert aanwezig was
Hoezo geen vijf stelletje genocide goedpraters
En nu... nul???
Wist helemaal niet dat Folkert Jensma muziekrecensent was geworden
Ook de gouwe ouwe nog even gespeeld
Bob Vylan stelt niet teleur in Paradiso pic.twitter.com/PnEFel4zCF— Marijn Schrijver (@schrijver) September 13, 2025
