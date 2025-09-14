Poppodium Paradiso heeft ook een plasje gedaan over het optreden van Bob Vylan gisteravond. En eerlijk is eerlijk: het is gewoon ontzettend knap om zo on-ge-lo-fe-lijk laf uit de hoek te kunnen komen zoals Paradiso doet. We gaan even zin voor zin na:

Paradiso: Op zaterdag 13 september heeft de artiest Bob Vylan tijdens zijn optreden in Paradiso uitspraken gedaan die bij veel mensen hard en beledigend zijn binnengekomen.

GS: Klassieker uit het PR-repertoire. Niet zeggen dat iets hard en beledigend WAS, maar zeggen dat het zo bij anderen binnen is gekomen.

Paradiso: Paradiso gelooft in de kracht van artistieke vrijheid. Muziek - en zeker punk - is een kunstvorm die van oudsher woede, onvrede en onrecht zonder filter uitvergroot. In een wereld die in brand staat, kiezen artiesten soms voor taal die confronterend of gewelddadig klinkt. Dat is onderdeel van de expressie, maar niet automatisch woorden die wij als podium onderschrijven.

GS: Hier staat niks wat we niet op Wikipedia hadden kunnen opzoeken over punkmuziek. En ook niks over wat er nu gisteren in feite gebeurd is. Klinkt het gewelddadig als je schreeuwt "Go find them in the streets!”? Of ís het gewelddadig als je schreeuwt "Go find them in the streets!”? Jullie hebben dat toch gehoord gisteren, of was er niemand van Paradiso aanwezig tijdens een uitverkocht concert in Paradiso? Waarom staat daar niets over in dit statement?

Paradiso: Paradiso deelt de verontwaardiging en betrokkenheid rondom het genocidaal geweld dat zich in Gaza afspeelt. Dat Bob Vylan daartegen zijn stem verheft is legitiem en noodzakelijk.

GS: Okee. Dus eerst noemen jullie dat wat Bob Vylan zegt "niet automatisch woorden die wij als podium onderschrijven", maar in de zin erna is het opeens "legitiem en noodzakelijk" dat Bob Vylan zijn stem verheft tegen het genocidaal geweld dat zich in Gaza afspeelt? Als iets niet alleen legitiem is, maar zelfs noodzakelijk, dan sta je er toch júíst achter? Dan zijn het toch automatisch woorden die je als podium onderschrijft? Onderschrijf het dan ook zeg.

Paradiso: Mocht het Openbaar Ministerie willen onderzoeken of er strafbare feiten gepleegd zijn, dan gaat Paradiso daar aan meewerken.

GS: Wij zouden het OM wel tegenwerken als iemand legitiem en noodzakelijk zijn stem verheft, maar kennelijk was het voor Paradiso niet legitiem en noodzakelijk genoeg om er zelf juridisch mee in de problemen kan komen. Je zou die 8 ton subsidie maar kwijt kunnen raken. Wat een laf gedraai dit hee.

Oordeel GeenStijl: Paradiso - Nul ballen