Het Openbaar Ministerie heeft besloten dat de uitlatingen “Death to the IDF”, “But sometimes, sometimes you also have to represent kicking a nazi in the fucking face!”, "Fuck Andy, fuck the fascists, fuck the zionists. Get out there and fight them. Get out there and meet them in the streets. Get out there and let them know that you do not fucking stand by them. Do you understand me?” en "Because if you talk shit, you will get banged. Rest in peace Charlie Kirk you piece of shit” van Bob Vylan niet strafbaar zijn. Dat vinden wij eigenlijk een prima besluit van het OM. Vrijheid van meningsuiting enzo. Maar. Maarrrr. As we speak zit verdomme Jan Roos aan een of andere wereldvreemde mevrouw de humor van Jan Roos uit te leggen, alleen maar omdat het OM Jan Roos niet begrijpt. En dat begrijpen wij dan weer niet.